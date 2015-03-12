Дочка Нємцова заявила, що не вірить у незалежне розслідування вбивства батька: "у Росії немає правосуддя"

Дочка вбитого опозиційного політика Бориса Нємцова Жанна в інтерв'ю BBC поклала політичну відповідальність за цей злочин на президента Росії Володимира Путіна.

"Мій батько був головним критиком Путіна. Він був найсильнішим лідером опозиції в Росії. Він боровся з Путіним, а не з ким-небудь ще", - вважає дочка Нємцова.

На уточнююче запитання кореспондента агентства Габріела Гейтхауса, чи покладає Жанна Нємцова відповідальність за смерть батька на Володимира Путіна, вона підтвердила: "У політичному сенсі, так".

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Відразу після похорону Бориса Нємцова Жанна виїхала за кордон, і інтерв'ю для BBC було записано в Італії.

"Вони вбили мого батька, я не можу мовчати", - пояснила Нємцова, додавши, що не боїться повертатися в Росію.

Вона сумнівається, що офіційне слідство встановить справжніх організаторів вбивства її батька.

"У мене немає ніякої віри в це так зване розслідування. Я знаю, що деякі західні політики - я не знаю, наскільки це серйозно, - хочуть провести міжнародне розслідування. Я думаю, що це, напевно, правильно, тому що в Росії немає правосуддя, немає незалежних судів і немає ніяких незалежних розслідувань", - заявила вона.

За її словами, її вразила поширена в російських ЗМІ інформація про те, що на думку слідства, у вбивства Нємцова не було замовника, а Заур Дадаєв діяв за власною ініціативою.

Жанна Нємцова повідомила, що слідчі навіть не зв'язалися з нею, щоб взяти у неї свідчення, але при цьому їй було закрито доступ до квартири її загиблого батька, звідки вже в ніч після вбивства правоохоронні органи вилучили всю техніку та документи.

"Вони не зацікавлені у встановленні правди", - сказала Жанна Нємцова.

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Як стало відомо в середу, сам Заур Дадаєв заявив, що його змусили дати свідчення з визнанням провини в обмін на звільнення його товариша Руслана Юсупова. Під час візиту членів Громадської спостережної комісії в СІЗО він також поскаржився на жорстоке поводження після затримання.

"Що Заур Дадаєв в центрі Москви, в зоні, яку особливо охороняють, де в момент вбивства чомусь не працювали якісь камери, що ось він убив мого батька - ні, я не вірю. Навіть якщо він і став безпосереднім виконавцем, що йому раптом самостійно така ідея в голову прийшла - вбити Нємцова... Який мотив? Мотиву я не бачу", - говорить Жанна Нємцова.

На її думку, версія слідства, що злочин скоєно на релігійному ґрунті, не витримує критики.

"Його [Бориса Нємцова] поважали в Чечні, його поважали в Дагестані, Інгушетії. Він допоміг зупинити війну в Чечні, і дійсно там це пам'ятають. І дуже вдячні за його діяльність в 90-і роки щодо запобігання розвитку військового конфлікту там", - нагадує Нємцова.

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На думку дочки Нємцова, основною причиною вбивства була завзята боротьба Нємцова з режимом і його послідовна критика влади.

"Я б взагалі запропонувала - і батько мене б підтримав - щоб всіх голів державних телеканалів включили в санкційний список через інформаційний тероризм. За ті потоки брехні, які вони щодня виливають на голови людей, в результаті чого у людей виникає абсолютно спотворена картина світу. Я думаю, вони повинні відповісти, і я сподіваюся, це буде зроблено. Кулістіков, голова НТВ, Добродєєв, глава телеканалу "Росія", Ернст, голова "Першого каналу" - всі вони повинні бути включені в санкційний список, тому що вони безпосередньо посібничають військовому конфлікту в Україні", - заявляє Нємцова.

Вона очікує, що за її нинішні висловлювання російська влада змусить ставитися до неї як до політичного активіста - хоча до цього часу вона такою не була.

"Ви знаєте, я завжди був песимістом. Але це вбивство перевернуло все моє життя. Не те, щоб я мала якісь ілюзії, але я, звичайно, не думала, що це в принципі можливо. Чесно кажучи, я зараз до цих пір не можу повірити в те, що мого батька вбили", - зізналася Нємцова.

Борис Нємцов був убитий увечері 27 лютого на Великому Москворецькому мосту в безпосередній близькості від Кремля. За підозрою в причетності до вбивства заарештовано п'ять осіб.