Путіна можуть скинути, але бізнес-модель кримінального капіталізму в РФ переживе його - британський журналіст

Світові столиці нарешті усвідомили, що режим Путіна являє серйозну загрозу. Однак проблеми виникли задовго до його появи.

Таку думку висловив британський журналіст, кореспондент The Economist по Центральній та Східній Європі Едвард Лукас в інтерв'ю журналу Новое время.

Лукас каже, що світ "заспокоїв" себе тим, що холодна війна закінчилася, а на "ринках, які розвалюються", що утворилися після розпаду радянської імперії, можна непогано заробити.

"Потрібно розуміти, що путінський режим виходить за межі особистості лідера. Путіна можуть скинути або усунути, але бізнес-модель кримінального капіталізму, укорінена в Росії, переживе його", - заявив кореспондент.

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Побоюючись революції і зневажаючи міжнародні правила, Кремль створює у своїх меж подобу санітарного коридору. Йдеться не обов'язково про пряме військове захоплення сусідніх держав - достатньо створення м'якої гегемонії, заснованої на корупції, пропагуванні та економічній залежності.

"Уявіть, як одного разу Кремль організовує провокацію, наприклад, за участю поїзда Вільнюс - Калінінград. Вдень оголошує прилеглі території закритими для польотів, перешкодивши НАТО надіслати підкріплення, а ввечері заявляє, що ядерні боєголовки приведені у повну готовність. Чи дасть президент Обама гідну відповідь? Якщо ні - від НАТО нічого не залишиться", - каже Лукас.

Повний текст думки Едварда Лукаса читайте у номері журналу "Новое время" завтра, 20 березня.