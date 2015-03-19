Канада закликала Росію припинити окупацію Криму та вивести війська з Донбасу

Прем'єр-міністр Канади Стівен Харпер закликає президента Росії Володимира Путіна припинити окупацію та вивести війська з Криму та Донбасу

Про це йдеться в заяві Харпера з приводу річниці російської окупації Криму.

"Рік тому цього тижня, так званий кримський "референдум" був проведений під впливом режиму Путіна для легітимізації анексії Криму Росією в наступні два дні. Якщо це буде продовжуватися наступні п'ять місяців або 50 років, Канада ніколи не визнає цю анексію в якості справжньої волі українського народу. Ми замість цього зберігаємо наш заклик до Путіна, щоб він припинив дестабілізаційну кампанію, яку він організував та повністю вивів (війська) з Криму та східної України", - йдеться в заяві.

Читайте такожУкраїнська армія отримала з Канади прилади нічного бачення на 226 тисяч доларів

Разом з тим наголошується, що Канада ніколи не забуде безглузді дії Путіна в Україні. "Будь-яке рішення триваючої кризи потребуватиме поваги до територіальної цілісності, суверенітету, незалежності та Конституції України", - зазначає Гарпер.

"Народ України демонструє величезну стійкість та мужність в умовах агресії. Канада продовжуватиме підтримувати боротьбу українського народу за свободу і демократію стільки, скільки в цьому буде потреба", - підсумовується в заяві.