Спецслужби Тунісу впізнали одного з нападників на музей

Про це повідомив прем'єр-міністр країни Хабіб Ессид, передає Бі-бі-сі. Про ідентичність Ясина Лаабиди глава уряду розповів в ефірі одного з французьких радіостанцій, також назвавши ім'я другого нападника - Хатем Хашнауи.

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За словами Хабіба Ессида, уряд працює зі спецслужбами інших країн, щоб більше дізнатися про зловмисників, застрелених на місці злочину.

Як відзначили в прес-службі МВС Тунісу, обидва нападники, ймовірно, були громадянами країни, при цьому кілька їхніх спільників знаходяться в бігах.

У середу в результаті нападу на музей Бардо в столиці країни загинула щонайменше 21 людина, включаючи двох нападників.

Більшість жертв нападу - 17 осіб - іноземні туристи, в тому числі громадяни Австралії, Іспанії, Італії, Колумбії, Польщі, Франції та Японії.