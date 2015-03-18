ЄС зняв згадку про "Ісламську державу" з заяви Могеріні про теракт в Тунісі

У поширеній в середу заяві Могеріні відповідальність за цей теракт покладалася на ІД, пише ТАСС.

"Як показав сьогоднішній напад в Тунісі, дії терористичних організацій знову спрямовані проти країн і народів середземноморського регіону", - йдеться в скоригованої версії заяви верховного представника, поширеного зовнішньополітичною службою ЄС.

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"Це підсилює наше прагнення до більш тісної співпраці з нашими партнерами в справі протистояння загрозі тероризму, - зазначила Могеріні. - ЄС націлений на мобілізацію всіх наявних у його розпорядженні інструментів, щоб надати повноцінну підтримку Тунісу в боротьбі з тероризмом і реформуванні сектора безпеки".

Згідно з останніми даними, кількість жертв збройного нападу в столиці Тунісу зросла до 22 осіб. Ще близько 50 осіб отримали поранення. Як повідомив прем'єр - міністр країни Хабіб ес-Сід, в числі загиблих - громадяни ФРН, Італії, Польщі та Іспанії.

Як повідомлялося, вдень переодягнені у військову форму бойовики під'їхали на машині до будівлі парламенту і відкрили безладний вогонь з автоматичної зброї. Потім вони увірвались в прилеглий до парламентського комплексу музей "Бардо" і захопили в заручники іноземців, які приїхали на екскурсії. У момент атаки там перебувало близько 100 відвідувачів, більшість з яких вдалося вчасно евакуювати.