Україна потребує більшої фінансової допомоги, святкувати День перемоги треба в Києві - світові ЗМІ

Los Angeles Times: День перемоги треба відсвяткувати у Києві замість Москви

На їхню думку, західні лідери зробили правильний вибір, коли відмовилися брати участь у святковому параді в Москві в травні цього року і варто замість цього відсвяткувати День перемоги у Києві, пише Радіо Свобода із посиланням на Los Angeles Times.

«Західні дипломати та український уряд можуть провести церемонію без параду військової техніки (українці, здається, не мають схильності розглядати танки та ракети). Події можна організувати довкола вшанування пам’яті загиблих на території всього колишнього Радянського Союзу. Групи українських ветеранів можуть, наприклад, запросити ветеранів Росії й інших пострадянських держав», – пишуть екс-посли.

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Святкування в Києві, крім того, дозволить західним лідерам вшанувати на власних умовах пам’ять мільйонів загиблих у боротьбі проти нацистської армії, а не на умовах російського президента Володимира Путіна. «Нехай кремлівські пропагандисти спробують приховати те, як західні лідери в Києві з повагою вшановують героїчну боротьбу радянських людей, у тому числі, росіян», – вважають колишні посли.

США відклали тренувальну програму для український військових - Wall Street Journal

США відкладає проведення військової тренувальної програми для українських солдатів, щоб Кремль не мав виправдання порушити Мінську угоду, повідомляє журналіст американської газети Wall Street Journal Філіп Шишкін. Російські ЗМІ часто заявляли про присутність західних найманців серед українських збройних сил.

Тренування Національної гвардії мало відбутися на заході України, далеко від передової. Американські батальйони мали б навчити українські підрозділи як боротися з радіоперешкодами ворога, як виживати під час сильного артилерійського вогню, як поліпшити надання першої допомоги та інших навичок.

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Тим не менше, американські військові очікують, що тренування все ж таки розпочнеться наприкінці весни.

Український уряд заслуговує на більшу фінансову підтримку США - Washington Post

Український уряд заслуговує на більшу підтримку США, пише американська газета Washington Post. Росія вже заявила, що не готова реструктуризувати український борг і очікує, що Україна виплатить його до грудня цього року.

«Як і німецький канцлер Ангела Меркель, представники Білого дому відхиляють прохання про надання зброї Україні, говорячи, що забезпечення успіху уряду Порошенка є більш важливим. Однак, адміністрація Обами не пропонує дати Україні достатньо ресурсів, щоб хоча б виплатити борги Москві, не говорячи про те, щоб зупинити армію Росії», – написано у статті.

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Крім того, додає видання, уряд українського президента не просить допомоги, яка не обмежена умовами – вони розуміють, що мають відповісти радикальними та болісними реформами. Україна вже значно збільшила ціни на енергоносії для споживачів, а також розпочала реформи судової системи.

«Україна ще не довела, що може домогтися успіху, але заслуговує більшого, ніж та половинчаста допомога, яку вона досі отримувала від США», – видання.

Допомоги МВФ може бути недостатньо для України - Bloomberg

Ремінець МВФ є закоротким для України, пише журналіст Леонід Бершидський для міжнародного агентства новин Bloomberg. На його думку, переговори із кредиторами України щодо реструктуризації її боргів, які міністр фінансів Наталія Яресько має завершити у червні цього року, будуть дуже складними.

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«Зрештою, російський кредит колишньому уряду України був свідомо структурований як єврооблігація, щоб Україні було складніше уникнути повернення боргу, не оголосивши дефолт через заборгованість у приватному секторі. Враховуючи погані відносини Москви з нинішнім урядом, переговори, як виглядає, навіть не розпочнуться», – пише журналіст.

Бершидський припускає, що ремінець МВФ наразі може бути закоротким, щоб Україна змогла витягнути себе з економічної кризи.