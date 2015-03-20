Італія посилить військову присутність у Середземному морі
Італія збільшить чисельність своїх військових кораблів і літаків у Середземному морі через високу небезпеку терористичних атак.
Про це заявила міністр оборони Італії Роберта Пінотті, повідомляє "ЄвроПравда" з посиланням на ANSA. "Рівень терористичних загроз підвищується, що продемонстрували події в Тунісі. Італії необхідно збільшити повітряну і морську присутність в Середземномор'ї", - сказала Роберта Пінотті.
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Міністр зазначила, що збільшення військової присутності необхідно Італії для захисту інтересів і збереження безпеки на морі. Вона додала, що найбільші побоювання викликає Північна Африка.
За словами Роберта Пінотті додаткові ресурси, необхідні для захисту ліній зв'язку, торговельних суден і прибережних платформ і для спостереження за діяльністю потенційних джихадистів.