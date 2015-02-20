Внаслідок серії вибухів в Лівії загинули 38 людей

Сьогодні в різних районах міста вибухнули 3 начинених вибухівкою автомобілі: один біля заправної станції, другий - біля поліцейської дільниці, третій вибух пролунав біля розташованого в Тобруці будинку спікера лівійського парламенту Акіля Саліха, передає Бі-бі-сі.

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На думку Акіля Саліха, серія вибухів могла бути відповіддю на авіаудари Єгипту по позиціях бойовиків "Ісламської держави" в лівійському місті Дерну.

В даний час в Лівії існує двовладдя: в Тобруці засідає обраний на загальних виборах парламенту, в той час як в Тріполі працює проісламський Загальний національний конгрес.