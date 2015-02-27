У Британії ідентифікували ісламіста, який фігурує на відео з відтинанням голови
08:36, 27 лютого 2015Світ
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Британські спецслужби ідентифікували людину в масці з британським акцентом, яка фігурує в поширених угрупованням "Ісламська держава" відео з відтинанням голови.
Спецслужби ідентифікували ісламіста британського походження / скриншот с записи
За даними BBC, бойовик, що називає себе "Джихаді Джон", насправді відомий правоохоронцям як Мохаммед Емвазі. Це народжений у Кувейті британець, імовірно, із західної частини Лондона, передає радіо "Свобода".
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Газета Washington Post стверджує, що бойовик походить із багатої родини і закінчив коледж з освітою програміста. За цими даними, Мохаммед Емвазі їздив до Сирії приблизно у 2012 році, а згодом приєднався до бойовиків.
Поліція наразі відмовилася коментувати ці повідомлення. На поширених ісламістами відео імовірно саме цей бойовик відтинає голови трьох американців і двох британців.
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