У Британії ідентифікували ісламіста, який фігурує на відео з відтинанням голови

За даними BBC, бойовик, що називає себе "Джихаді Джон", насправді відомий правоохоронцям як Мохаммед Емвазі. Це народжений у Кувейті британець, імовірно, із західної частини Лондона, передає радіо "Свобода".

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Газета Washington Post стверджує, що бойовик походить із багатої родини і закінчив коледж з освітою програміста. За цими даними, Мохаммед Емвазі їздив до Сирії приблизно у 2012 році, а згодом приєднався до бойовиків.

Поліція наразі відмовилася коментувати ці повідомлення. На поширених ісламістами відео імовірно саме цей бойовик відтинає голови трьох американців і двох британців.