Путін нагородив Лаврова орденом за багаторічну "дипломатичну діяльність"
09:21, 23 березня 2015Світ
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Президент Росії Володимир Путін нагородив міністра закордонних справ Сергія Лаврова орденом «За заслуги перед Вітчизною».
REUTERS
Главі російського вручили нагороду "за видатні заслуги в реалізації зовнішньополітичного курсу Росії та багаторічну дипломатичну діяльність". Відповідне розпорядження з'явилося на Офіційному інтернет-порталі правової інформації в понеділок, 23 березня, повідомляє Дождь.
Читайте такожПутін Лукашенко вручив орден Олександра Невського за "ЄЕП і Євразійський союз"Раніше, у вересні 2014 року, Лаврова нагородили також і Премією святого благовірного князя Олександра Невського.
Лавров обійняв посаду міністра закордонних справ Росії в 2004 році. До цього з 1994 року він був постійним представником країни при ООН.
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