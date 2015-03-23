Путін нагородив Лаврова орденом за багаторічну "дипломатичну діяльність"

Главі російського вручили нагороду "за видатні заслуги в реалізації зовнішньополітичного курсу Росії та багаторічну дипломатичну діяльність". Відповідне розпорядження з'явилося на Офіційному інтернет-порталі правової інформації в понеділок, 23 березня, повідомляє Дождь.

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Лавров обійняв посаду міністра закордонних справ Росії в 2004 році. До цього з 1994 року він був постійним представником країни при ООН.