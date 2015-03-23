Федерація єврейських громад Росії засудила неонацистський форум у Петербурзі

Про це йдеться в заяві на сайті федерації.

"Федерація єврейських громад Росії висловлює свою крайню стурбованість і здивування тим, що на масштабному форумі в Санкт-Петербурзі - місті, що пережило всі жахи фашистської блокади, - було дозволено зібратися найбільш ультранаціоналістичним силам Європи", - йдеться в заяві.

Читайте такожУ Петербурзі напередодні ювілею Перемоги проведуть зліт європейських і російських нацистівФЄГР вказує, що в Петербурзі зібралися представники різних ультранаціоналістичних партій Європи, в тому числі, таких одіозних, як грецька "Золота зоря", Націонал-демократична партія Німеччини, чий лідер Удо Фойгт, який також брав участь у форумі, раніше недвозначно заявляв, що вважає свою партію наступником гітлерівської НСДАП, Австрійська партія свободи, Партія шведів, що раніше мала назву "Націонал-соціалістичний фронт", Британська національна партія, чий екс-лідер Нік Гріффін, який також бере участь у форумі, "прославився" запереченням Голокосту, італійська "Нова сила", лідер якої Роберто Фіоре прямо називає себе "фашистом".

"Особливо цинічно виглядає це збіговисько на тлі запланованих у 2015 році масштабних заходів, присвячених 70-річчю Перемоги над нацизмом", - йдеться в заяві.

22 березня в Петербурзі відбувся так званий Міжнародний російська консервативний форум, куди були запрошені лідери правих партій і рухів багатьох європейських країн, а також відомий російський неонацист Олексій Мільчаков, який воює в складі бандформувань "ЛНР".

За повідомленнями ЗМІ, протестувальників проти проведення форуму затримала поліція.