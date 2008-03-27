Білоруське КГБ обшукує житло журналіста (фото)

Білоруська асоціація журналістів (БАЖ) звернулася до всіх міжнародних журналістських і правозахисних організацій, до керівників європейських інститутів з проханням вплинути на білоруські власті, щоб припинити безпрецедентне переслідування незалежних журналістів.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі БАЖ з посиланням на керівника цієї організації Жанну ЛИТВИНУ.

«Ця масштабна акція КДБ спрямована, насамперед, на те, щоб виставити бар`єри на шляху поширення інформації і залякати журналістів. Удар припав насамперед на тих наших колег, які працюють на справді незалежні ЗМІ, – радіостанції, телеканал «Белсат» (Центральний офіс телекомпанії знаходиться у Варшаві і транслюється через супутник на європейські країни. Проект фінансується Міністерством закордонних справ Польщі – УНІАН)», - сказала Ж.ЛИТВИНА.

На її думку, акція є спланованою і викликана емоційною реакцією властей на висвітлення в незалежних ЗМІ акції, присвяченій святкуванню Дня свободи, що пройшла в Мінську 25 березня.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в більшості великих міст Білорусі співробітники Комітету державної безпеки провели обшуки в мінських офісах радіостанції «Радіо «Рация», «Європейського радіо для Білорусі», телекомпанії «Белсат», а також у приватних квартирах журналістів, які працюють у незалежних ЗМІ.

Обшуки проводяться на підставі ордера, підписаного 17 березня заступником прокурора м. Мінська Олексієм СТУКОМ.

Фото з сайту Білоруської асоціації журналістів