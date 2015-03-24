Меркель поїде на місце авіакатастрофи на півдні Франції

Також, за словами канцлера, Німеччина, Франція та Іспанія спільно братимуть участь у розслідуванні причин катастрофи, передає Бі-бі-сі.

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На борту лайнера, що прямував з Барселони в Дюссельдорф, знаходилися 150 осіб. Французький президент Франсуа Олланд раніше заявив, що всі вони, швидше за все, загинули.

У літаку перебували в основному громадяни Німеччини, а також Іспанії і Туреччини.