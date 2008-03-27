Бурджанадзе: У Грузії серйозні шанси на саміті НАТО

Спікер парламенту Грузії Ніно Бурджанадзе вважає, що країна має серйозні можливості одержати на квітневому саміті НАТО в Бухаресті так звану програму МАР (Membership Action Plan) - кандидата в члени альянсу. "Ми ніколи не говорили, що 100-відсотково одержимо МАР на Бухарестському саміті, але у нас є дуже серйозні шанси", - повідомила вона журналістам, коментуючи відмову Нідерландів надати Грузії та Україні програму щодо членству НАТО на саміті в Бухаресті.

Спікер також висловила сумнів в тому, що в результаті "Нідерланди підуть проти загальної думки". "Треба ще провести серйозну роботу. Але, у будь-якому разі, якщо не на саміті в Бухаресті, то найближчим часом питання буде вирішене, і двох думок щодо цього немає", - сказала вона.

Окрім Нідерландів, проти надання МАР Грузії і Україні вже на квітневому саміті НАТО в Румунії виступили Німеччина, Франція, Бельгія і Люксембург.

Зі свого боку США продовжують наполягати на наданні Грузії та Україні статусу кандидата в члени НАТО.