Столтенберг: ми повинні бути готові до несподіванок



Таку думку він висловив у середу в Вашингтоні, виступаючи на відкритті щорічного семінару НАТО, повідомляє власний кореспондент УНІАН.

"Минулого року анексія Росією Криму, її агресивні дії в Україні, підйом войовничого екстремізму в Північній Африці і на Близькому Сході різко змінили наше середовище безпеки. Ці проблеми не зникнуть найближчим часом. Отже, ми повинні бути готові до несподіванок", - сказав він.

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Генсек НАТО також вважає, що альянс повинен бути готовим "підтримувати свої зусилля на довгі роки". "Сьогодні ми не можемо дозволити собі розкіш вибирати між колективною обороною та кризовим управлінням. Вперше в історії НАТО ми повинні зробити обидва", - наголосив Столтенберг.