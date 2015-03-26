Експерти з Німеччини підтвердили, що другий пілот міг навмисно знищити лайнер A320
Німецькі експерти підтверджують дані французької прокуратури про причетність другого пілота до катастрофи A320.
Про це заявив міністр транспорту ФРН Александер Добріндт, передає ТАСС.
"Німецькі експерти підтверджують, що капітан залишив кабіну і не зміг повернутися назад. За даними, які є зараз, ми виходимо з того, що йому перешкодили в цьому. Оцінки французької прокуратури, за даними наших експертів, вірні", - сказав він.
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Раніше прокуратура Франції заявила, що другий пілот літака A320 авіакомпанії Germanwings, що розбився в Альпах, хотів знищити літак: записи бортового самописця показують, що він контролював зниження до моменту, коли лайнер врізався в гору.
Один з двох пілотів перед аварією опинився за межами кабіни і не зміг повернутися назад. Згідно з даними, отриманими з "чорного ящика", пілот відчайдушно намагався повернутися до штурвалу, проте двері були заблоковані.