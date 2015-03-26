Експерти з Німеччини підтвердили, що другий пілот міг навмисно знищити лайнер A320

Про це заявив міністр транспорту ФРН Александер Добріндт, передає ТАСС.

"Німецькі експерти підтверджують, що капітан залишив кабіну і не зміг повернутися назад. За даними, які є зараз, ми виходимо з того, що йому перешкодили в цьому. Оцінки французької прокуратури, за даними наших експертів, вірні", - сказав він.

Читайте такожЗМІ: На момент аварії в кабіні Airbus А320 був тільки один пілот

Раніше прокуратура Франції заявила, що другий пілот літака A320 авіакомпанії Germanwings, що розбився в Альпах, хотів знищити літак: записи бортового самописця показують, що він контролював зниження до моменту, коли лайнер врізався в гору.

Один з двох пілотів перед аварією опинився за межами кабіни і не зміг повернутися назад. Згідно з даними, отриманими з "чорного ящика", пілот відчайдушно намагався повернутися до штурвалу, проте двері були заблоковані.