У Франції розпочато розслідування відносно членів партії Ле Пен

Їх запідозрили у шахрайстві, повідомляє Lenta.ru з посиланням на Le Monde. Розпорядження Центрального управління поліції по боротьбі з корупцією було видано 24 березня, проте відомо про це стало тільки тепер.

Читайте такожФорум нацистів у Петербурзі: приїхав Мільчаков, Ле Пен і "Йоббік" репутацією ризикувати не сталиРозслідування розпочато щодо 29 членів "Національного фронту". Серед них - 3 співробітники кабінету засновника партії Жан-Марі Ле Пена, включаючи директора кабінету Гійома Люлье, а також 5 родичів лідера партії Марін Ле Пен, у тому числі двоє її радників.

10 березня стало відомо, що глава Європарламенту Мартін Шульц звернувся в Європейське бюро по боротьбі з шахрайством з проханням перевірити інформацію про нецільове використання коштів з бюджету Євросоюзу співробітниками ЕП від "Національного фронту".

За даними ЗМІ, мова йшла про помічників 24 депутатів від "Національного фронту", які були акредитовані при європейських інституціях в Брюсселі і Страсбурзі, однак ніколи там не з'являлися. При цьому їм регулярно виплачувалась зарплата, що перевищує 10 тис. євро в місяць.

Сама Марін Ле Пен звинуватила Мартіна Шульца в "помилковому доносі" пообіцяла подати на нього в суд за наклеп. Розслідування Марін Ле Пен назвала "політичною махінацією", організованою у переддень місцевих виборів у Франції.