На місцевих виборах у Франції перемогла партія Саркозі - екзит-поли

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Як повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі, за попередніми оцінками, партії Саркозі вдалося перемогти в більш ніж 60 місцевих радах (до цих виборів "Союз" контролював 41 раду).

Правляча Соціалістична партія поступилася свої позиції приблизно у 30 радах.

Ультраправий "Національний фронт" Марін Ле Пен також зміцнив свої позиції, однак поки неясно, чи вдасться йому повністю взяти під контроль хоча б одну з місцевих рад.

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У першому турі ультраправі набрали 24,5%. Це, як вважають у Франції, підтверджує успіх стратегії Марін Ле Пен, яка прагне зміцнити місцеві партійні структури і приструнити відвертих расистів серед членів партії.

Прем'єр-міністр Франції Мануель Вальс визнав, що соціалісти виступили вкрай невдало, і назвав зростання популярності "Національного фронту" ознакою "фундаментальних змін у французькому політичному ландшафті".

Результати голосування на цих виборах вважають певним індикатором настроїв французів, яким у 2017 році належить вибирати нового президента.