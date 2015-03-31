Costa Concordia перевозив наркотики італійської мафії - The Times

Про це повідомляє The Times.

Слідчі прослуховували кількох членів калабрійського угруповання Ndrangheta. Таким чином правоохоронці дізналися, що злочинці використовували кораблі кількох компаній для контрабанди наркотиків з карибських країн і з Південної Америки, цитує видання DT.

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В одній з розмов, мафіозі пригадали "корабель, який зганьбив Італію на весь світ". Йшлося про корабель Costa Concordia, який затонув біля італійського узбережжя в січні 2012 року. Також в розмові члени мафії, які називали один одного Олівія і Джулія, обговорювали партію кокаїну, яка повинна була відправитися на борту CostaConcordia.

В поліції Італії повідомляють, що затримали 20 людей, причетних до контрабанди наркотиків за допомогою круїзних кораблів. Італійські правоохоронці намагаються боротися з організованою злочинністю. Минулого року в Італії та Німеччині заарештовано 27 ймовірних мафіозі.