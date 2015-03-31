Час Ханамі: в Японії зацвіла сакура (фото, відео)

Дерева в Токіо цього року стали рожевими на два дні раніше, ніж в 2014. Перші в країні бутони вишні зацвіли 21 березня в місті Кагосіма однойменної префектури на півдні країни, передає РИА Новости.

На північному острові Хоккайдо цвітіння сакури очікується лише до середини травня.

У Країні висхідного сонця милування сакурою (ханамі) носить масовий характер: щорічно метеорологи і вся громадськість відстежують так званий "фронт цвітіння сакури".

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Місцеві ЗМІ щодня публікують дані про етапи цвітіння сакури та інформацію про кращі місця для спостережень.