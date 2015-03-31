У Lufthansa знали, що другий пілот А320 страждав від депресії

Про це йдеться в повідомленні компанії, передає Бі-бі-сі. Мова йде про електронні листи, які Андреас Любіц писав в льотну школу Lufthansa в Бремені, коли відновив навчання.

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У компанії підтвердили, що Андреас Любіц пройшов всі необхідні медичні перевірки, документи про які надані слідчим.

Нагадаємо, Airbus A320 авіакомпанії Germanwings розбився 24 березня в Альпах, всі 150 осіб на борту загинули. За версією слідства, літак був навмисне спрямований до землі другим пілотом.