Літак A320, можливо, був під контролем, коли врізався в скелю

Про це заявив керівник Бюро розслідування та аналізу (BEA, відповідального за розслідування обставин катастрофи) Ремі Жуті під час прес-конференції сьогодні ввечері, повідомляє "ЄвроПравда".

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"Траєкторія зниження схожа на таку, якби літак був під контролем. Разом з тим, немає інформації, чи не йде мова про автопілоті", - зазначив чиновник.

Ремі Жуті зазначив, що в результаті розшифровки "чорного ящика" вдалося дістати аудіозапис розмов, які мали місце в кабіні перед падінням літака, але їх розшифровка ще триває. Чиновник відмовився коментувати, чи йдеться про розмову пілотів, чи були там інші голоси, зазначивши, що це буде відомо після більш детального аналізу аудіозапису.

Він відмовився від будь-яких припущень щодо причин катастрофи, але виключив, що літак розбився через погодні умови. "Ми не маємо жодних даних, які б про це свідчили", - заявив керівник BEA.

Крім цього, Ремі Жуті зазначив, що розкид уламків літака не відповідає версії про вибух в повітрі, передає Бі-бі-сі. Ремі Жуті додав, що в даний час у BEA немає ніяких пояснень авіакатастрофи.