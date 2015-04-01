Померла найстаріша людина на Землі

Вона померла у середу, 1 квітня, у будинку для літніх людей в Осаці, де проживала останні кілька років. повідомляє Lenta.ru із посиланням на інформаційне агентство Kyodo.

У березні поточного року Окава вирішила відзначити свій день народження на день раніше: святкові заходи відбулися 4 березня у будинку для літніх людей. Співробітники установи тоді відзначили, що у японки з'явилися проблеми зі слухом і вона стала трохи повільніше рухатися.

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Місао Окава народилася 5 березня 1898 року в Осаці. У 1919-му вона вийшла заміж, у шлюбі у неї народилося троє дітей. У 1931 році Окава овдовіла. Зараз у неї, крім двох дочок і сина, четверо онуків і шість правнуків. У 2013 році жінка була визнана Книгою рекордів Гіннесса найстарішим жителем Землі.

Раніше УНІАН повідомляв, що у США помер найстаріший чоловік планети за версією Книги рекордів Гіннеса.