У Росії розповіли подробиці катастрофи траулера "Далекий Схід"

Про це в ефірі телеканалу «Росія 24» сказав т.в.о. голови Сахалінської області Олег Кожем’яко.

«Судно було технічно справне. Порт відправлення - Владивосток. Екіпаж - 130 осіб, два пасажири. Сталося порушення балансування судна під час перевантаження, що призвело до таких несподіваних наслідків, раптове перевертання, що не дозволило навіть подати сигнал SOS», - сказав Кожем’яко.

Водночас, за інформацією Слідчого комітету РФ, розглядаються всі можливі версії аварії траулера. На даний момент найбільш імовірною причиною стрімкого затоплення судна слідство вважає можливе зіткнення з перешкодою, через яку сталося пошкодження корпусу в районі машинного відділення.

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Слідством встановлено, що 2 квітня близько 4.12 (час сахалінський) в Охотському морі впродовж 15 хвилин затонув великий автономний морозильний траулер «Далекий Схід» (судновласник ТОВ «Магеллан», порт приписки - м Невельськ, судно 1989 року спорудження).

Судно вело промисел. Імовірно, на борту перебувало 132 людини. З них 56 пасажирів і 76 членів екіпажу по судновій ролі. Серед тих, хто перебував на борту судна, було 78 громадян Російської Федерації, 42 громадянина Республіки М'янма, 5 громадян Республіки Вануату, 3 громадянина Республіки Латвія і 4 громадянина України.

За останньою інформацією, наданою Далекосхідним регіональним центром, зараз вдалося врятувати 63 людини, 54 є загиблими. Пошук ще 15 людей триває. У пошуку людей беруть участь 26 рибальських суден, які перебувають в зоні аварії траулера.

Як повідомляв УНІАН, Консульство України в Новосибірську перевіряє інформацію про 4 українців у складі екіпажу затонулого біля Камчатки траулера «Далекий Схід».