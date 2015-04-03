Рятувальники не планують піднімати траулер, який затонув в Охотському морі

Про це заявив представник морського рятувального підцентру адміністрації морського порту Петропавловська-Камчатського, передає Російська служба Бі-бі-сі.

"Траулер затонув на глибині 200-250 метрів. В таких районах затонулі судна не піднімають - і глибоко, транспортування проблематичне", - сказав він.

Морозильний траулер, приписаний до сахалінського порту Невельськ, затонув в ніч на 2 квітня за 300 км на південь від Магадана. Сигнал SOS судно не подавало. Всього на борту знаходилися 132 людини.

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Як повідомляв УНІАН, у Міністерстві закордонних справ України підтвердили громадянство України одного члена екіпажу траулера «Далекий Схід», громадянство ще трьох моряків уточнюється.