Сомалійські бойовики погрожують новими нападами в Кенії

Представник бойовиків заявив, що для кенійців не буде «безпечного місця» доти, доки вони залишатимуться частиною багатонаціональних сил Африканського союзу, які воюють проти «Аш-Шабаб» у Сомалі, передає Радіо Свобода.

2 квітня щонайменше четверо бойовиків вбили 147 студентів, переважно християн під час 16-годинного нападу на університет на північному сході Кенії, у місті Гарісса.

За словами очевидців, нападники спеціально обирали за жертв християн, відпускаючи студентів, які могли відповісти на питання з Корану.

Читайте такожБойовики в Кенії напали на коледж, чути постріли та вибухи

Екстремістське ісламістське угруповання «Аш-Шабаб», яке взяло на себе відповідальність за напад, назвало його помстою за участь кенійських військ у боях у Сомалі.

Бойовики угруповання «Аш-Шабаб» регулярно нападають на Кенію від 2011 року, коли кенійські війська направили до Сомалі на допомогу в боротьбі з бойовиками.

Угруповання виступає за створення Ісламської держави в Сомалі.

Раніше УНІАН повідомляв, що Кенія планує відгородитися від Сомалі стіною.