Сомалійські бойовики погрожують новими нападами в Кенії

16:37, 03 квітня 2015
Світ
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Бойовики сомалійського екстремістського угруповання «Аш-Шабаб» погрожують новими нападами в Кенії через день після атаки на університет у цій країні, внаслідок якої загинули 147 людей.

REUTERS

Представник бойовиків заявив, що для кенійців не буде «безпечного місця» доти, доки вони залишатимуться частиною багатонаціональних сил Африканського союзу, які воюють проти «Аш-Шабаб» у Сомалі, передає Радіо Свобода.

2 квітня щонайменше четверо бойовиків вбили 147 студентів, переважно християн під час 16-годинного нападу на університет на північному сході Кенії, у місті Гарісса.

За словами очевидців, нападники спеціально обирали за жертв християн, відпускаючи студентів, які могли відповісти на питання з Корану.

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Екстремістське ісламістське угруповання «Аш-Шабаб», яке взяло на себе відповідальність за напад, назвало його помстою за участь кенійських військ у боях у Сомалі.

Бойовики угруповання «Аш-Шабаб» регулярно нападають на Кенію від 2011 року, коли кенійські війська направили до Сомалі на допомогу в боротьбі з бойовиками.

Угруповання виступає за створення Ісламської держави в Сомалі.

Раніше УНІАН повідомляв, що Кенія планує відгородитися від Сомалі стіною.

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