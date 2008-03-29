Польща вступилася за Грузію перед НАТО

Польща закликає НАТО ухвалити перехід Грузії на План дій щодо вступу до Альянсу. Про це заявив президент Польщі Лев КАЧИНЬСЬКИЙ, повідомили в суботу в МЗС Грузії.

«Саміт НАТО в Бухаресті є історичним в політичному плані, і саме тим моментом, коли держави-члени повинні ухвалити рішення про приєднання Грузії та України до Плану дій (MAP)», - сказано у зверненні Л.КАЧИНЬСЬКОГО, текст якого розповсюдило МЗС, яке одержало копію офіційного листа з Посольства Грузії у Польщі.