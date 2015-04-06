Великобританія збільшує вартість віз і вводить "медичний" збір

Вартість звичайної туристичної візи зросте незначно, повідомило міністерство внутрішніх справ країни, пише РИА Новости.

Візові збори

Туристична віза на термін до 6 місяців подорожчає на 2 фунти стерлінгів - до 85 фунтів стерлінгів, вартість дворічної туристичної візи зросте на 24 фунти - до 324 фунтів.

Академічна віза подорожчає вдвічі: віза терміном від шести місяців до року буде тепер коштувати 162 фунта стерлінгів замість колишніх 83 фунтів.

Короткострокові навчальні візи перестануть бути безкоштовними, тепер їх отримання обійдеться в 85 фунтів стерлінгів.

Візи представників іноземного бізнесу та журналістів подорожчають незначно: з 514 до 535 фунтів стерлінгів.

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"Медичний" збір

Найнеприємніший сюрприз чекає на власників довгострокових навчальних, робочих та сімейних віз на термін більше шести місяців. Їм відтепер доведеться платити обов'язковий збір за користування послугами Національної системи охорони здоров'я, і розмір цього збору буде чималим: 150 фунтів стерлінгів на рік для студентів та 200 - для всіх інших (за винятком власників туристичних віз і декількох категорій мігрантів).

Купівля медичної страховки не позбавляє від необхідності платити "медичний" збір. Туристам, навпаки, рекомендується мати при собі страховку, оскільки в іншому разі вони будуть платити за медпослуги у Великобританії 150% їх вартості.

Платити збір потрібно при подачі документів на візу. У тому випадку, якщо у видачі візи буде відмовлено, "медичний" збір буде автоматично повернуто. Якщо віза була отримана, але її власник з тої чи іншої причини вирішив не їхати до Великобританії, збір повертатися не буде.

Нові правила поширюються також на тих, хто продовжує візи до Великобританії.