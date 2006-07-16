Угруповання ”Хезболлах” завдало ракетного удару по Хайфі

Радикальне ліванське угрупування "Хезболлах" завдало ракетного удару по ізраїльському місту Хайфа, в результаті якого загинули восьмеро людей, повідомляє «Рейтер».

Лікарі говорять, що в Хайфі, третьому по величині місті Ізраїлю, поранення отримали більше десятка людей. По місту було випущено п`ять ракет, одна з яких потрапила в будівлю вокзалу.

Прем`єр-міністр Ізраїлю Ехуд ОЛЬМЕРТ сказав, що цей обстріл матиме “далекоглядні наслідки”, для Лівану. "Хезболлах", зі свого боку. заявляє, що цей удар було завдано у відповідь на аналогічні дії Ізраїлю, обстріл із території якого призвів до численних жертв серед мирного населення в Лівані та руйнувань цивільної інфраструктури.