Центр Вашингтона знеструмив вибух на електростанції

Причина цього стрибка - вибух на електропідстанції в південній частині штату Меріленд (50-60 кілометрів від Вашингтона - ред.), заявила у вівторок, 7 квітня, Ніколь Чаппл, прес-секретар Федерального агентства з управління у надзвичайних ситуаціях (FAME)., пише Лента.ру з посиланням на The Washington Post.

У свою чергу, агентство Reuters з посиланням на джерела в спецслужбах, стверджує, що у вибуху «немає ознак терористичного акту».

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Стрибок напруги залишив без світла багато будівель в центрі Вашингтона, повідомив директор FAME Кріс Гелдарт. Білий дім, будівлю Держдепартаменту США та інші державні відомства США були оперативно переведені на резервні джерела енергії. Резервні схеми дозволили запустити рух на 13 станціях метрополітену.

Компанія Potomac Electric Power Company (PEPCO) здійснює заходи з відновлення роботи мережі до повної потужності.

7 квітня в будівлях Держдепу США, міністерства юстиції, Білого дому та Капітолію у Вашингтоні відбулися перебої з електрикою. Через відключення світла було скасовано ряд офіційних заходів, у тому числі - брифінги для преси.