Росія підняла по тривозі війська на кордоні з Казахстаном
10:56, 08 квітня 2015Світ
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В Росії була піднята по навчальній тривозі важка мотострілецька бригада, дислокована в Оренбурзькій області.
В Росії підняли по тривозі мотострілецьку бригаду / Владислав Белогруд, rg.ru
Про це пише РИА Новости з посиланням на прес-службу Центрального військового округу.
"Важка мотострілецька бригада ЦВО, дислокована в Оренбурзькій області, раптово піднята по тривозі і приступила до виконання навчально-бойових завдань", - йдеться в повідомленні.
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До перевірки залучено понад 3,5 тисячі солдатів і понад 1,2 тисячі одиниць техніки.
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