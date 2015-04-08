Росія підняла по тривозі війська на кордоні з Казахстаном

Про це пише РИА Новости з посиланням на прес-службу Центрального військового округу.

"Важка мотострілецька бригада ЦВО, дислокована в Оренбурзькій області, раптово піднята по тривозі і приступила до виконання навчально-бойових завдань", - йдеться в повідомленні.

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До перевірки залучено понад 3,5 тисячі солдатів і понад 1,2 тисячі одиниць техніки.