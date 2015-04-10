Держдеп рекомендував виключити Кубу зі списку спонсорів тероризму

За словами члена комітету з міжнародних справ Сенату США Бена Кардіна, рекомендація може стати важливим кроком на шляху до встановлення більш продуктивних відносин з Кубою, повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.

Виключення Куби з "терористичного списку" дасть можливість обом країнам знову відкрити свої посольства у Вашингтоні і Гавані.

Читайте такожНа Кубі запрацював американський сервіс бронювання житлаТим часом Барак Обама і глава Куби Рауль Кастро мають намір провести першу офіційну зустріч у рамках "Саміту Америк", що відбудеться в Панамі.

Раніше керівництво Куби жодного разу не допускалося до участі в саміті.