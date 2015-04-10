Держдеп рекомендував виключити Кубу зі списку спонсорів тероризму
09:27, 10 квітня 2015Світ
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Держдепартамент США рекомендував президенту Бараку Обамі виключити Кубу зі списку країн, яких влада США вважають спонсорами тероризму.
США і Куба налагоджують взаємини / minval.az
За словами члена комітету з міжнародних справ Сенату США Бена Кардіна, рекомендація може стати важливим кроком на шляху до встановлення більш продуктивних відносин з Кубою, повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.
Виключення Куби з "терористичного списку" дасть можливість обом країнам знову відкрити свої посольства у Вашингтоні і Гавані.
Читайте такожНа Кубі запрацював американський сервіс бронювання житлаТим часом Барак Обама і глава Куби Рауль Кастро мають намір провести першу офіційну зустріч у рамках "Саміту Америк", що відбудеться в Панамі.
Раніше керівництво Куби жодного разу не допускалося до участі в саміті.
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