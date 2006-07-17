Ще одного українця заарештовано в Петербурзі

У Санкт-Петербурзі сьогодні ввечері відбулась ще одна акція антиглобалістів, які виступали проти проведення саміту “великої вісімки”, повідомляє “5 канал”.

За неофіційною інформацією, міліція затримала близько 30 учасників акції на Василівському острові, а серед них одного громадянина України. Їх доправили у 16-те відділення міліції.

Тим часом, триває суд над двома українцями, яких затримали під час ранкової акції протесту на Невському проспекті - журналістом Максимом БУТКЕВИЧЕМ та студенткою Властою ПІДПАЛОЮ. З 9-ї ранку і дотепер вони разом з іншими затриманими перебували під адміністративним арештом. Їх можуть засудити до двох або трьох діб арешту, включно із сьогоднішнім днем, тобто ізолювати на час проведення саміту. Українцям юридичну допомогу надають представники українського консульства.