Обама і Кастро зустрінуться на Саміті Америк - ЗМІ

Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на агентство Франс Прес, яке цитує представника Білого дому Бена Родса.

”Ми, звичайно, очікуємо, що у них буде можливість зустрітися завтра (у суботу) на Саміті”, - повідомив Родс.

Адміністрація Білого дому підтвердила в п`ятницю, що президент США Обама говорив по телефону з кубинським лідером Кастро.Обама і Кастро прибувають в п`ятницю в Панаму, де проходить Саміт Америк.

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Раніше представники Білого дому допускали особисту зустріч лідерів, проте поки що в офіційному порядку денному значиться лише спілкування Обами і Кастро в групі інших лідерів американських держав - на сцені і за вечерею. За повідомленням ЗМІ, під час Саміту Америк президент США може оголосити про виключення Куби зі списку країн-спонсорів тероризму.

США і Куба оголосили в грудні минулого року про поліпшення двосторонніх відносин. Розмова Обами і Кастро став лише другим випадком прямого спілкування лідерів двох країн за останні півстоліття.