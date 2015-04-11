Президент Південної Кореї не приїде в Москву на парад

Про це йдеться в поширеній у суботу заяві міністерства закордонних справ РК, повідомляє ТАСС.

За його даними, Сеул на святкових заходах в російській столиці буде представляти спецрадник президента у закордонних справах, депутат Національної асамблеї (парламенту) Юн Сан Хен.

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"Візит спецпосланця, який також приурочений до 25-річчя встановлення дипломатичних відносин між двома країнами, має сприяти подальшому їх зміцненню", - йдеться в повідомленні МЗС.

За даними південнокорейської газети "Чосон ільбо", президент РК взяла до уваги ситуацію навколо України і той факт, що від участі в святкуваннях в Москві 9 травня відмовилися лідери Німеччини, США та інших країн.

Як заявив 17 березня голова зовнішньополітичного відомства Росії Сергій Лавров на засіданні організаційного комітету "Перемога", "серед тих, хто підтвердив свою участь у цьогорічних заходах, - голова КНР Сі Цзіньпін, президенти Індії, ПАР, Монголії, В'єтнаму, керівники Куби, КНДР". "Запрошення на урочистості направлені головам 68 іноземних держав, а також керівникам ООН, ЮНЕСКО, Ради Європи та Євросоюзу", - зазначив міністр.