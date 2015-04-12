На російському кораблі з Ємену евакуювалися 14 українців

Про це повідомив офіційний представник Міноборони РФ генерал-майор Ігор Конашенков, пише ТАСС.

"Корабель ВМФ Росії "Приазов'я" евакуював з узбережжя Ємену 308 осіб. Серед евакуйованих із зони військових дій в районі Адена громадяни 19 держав: Російської Федерації - 45 осіб, США - 18, Великобританії - 5, Болгарії - 1, Естонії - 6, Україна - 14 Республіки Білорусь - 9, Туркменістану - 3, Узбекистану - 8, Азербайджану - 5, Бахрейну - 1, Джібуті - 5, Ємену - 159, Сомалі - 1, Палестини - 3, Йорданії - 13, Куби - 9, Єгипту - 2, Саудівської Аравії - 1 людина", - сказав він.

Читайте такожРосійський літак евакуював з Ємену 160 осіб, у тому числі українцівЗа словами генерала, "всі евакуйовані громадяни перебувають у безпеці на борту російського корабля, який до ранку доставить їх до Джибуті".

"Приазов'я" виконує в Аденській затоці планові завдання в рамках антипіратської діяльності, уточнив офіційний представник російського військового відомства.