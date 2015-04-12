Заарештованого російського опозиціонера Развозжаєва не відпустили на похорон матері

Про це в суботу, 11 квітня,повідомив в твіттері його адвокат Дмитро Аграновський, пише Дождь.

Аграновський заявив, що має намір звернутися скаргою до Європейського суду з прав людини. Також він написав, що омбудсмен з прав людини Елла Памфілова посилала в Федеральну службу виконання покарань прохання відпустити Развозжаєва на похорон матері, але це не допомогло.

Читайте такожУ Росії опозиціонерів засудили до 4,5 років, глядачів видалили за критику суддіРаніше, 8 квітня, адвокат Развозжаєва повідомив, що мати його підзахисного померла. Він заявив про намір захисту опозиціонера подати клопотання, щоб його відпустили на похорон.

У березні 2015 року Верховний суд Росії залишив у силі вирок Леоніду Развозжаєву і Сергію Удальцову у справі про масові заворушення на Болотній площі Москви 6 травня 2012 року. Обом опозиціонерам призначили покарання у вигляді чотирьох з половиною років позбавлення волі. При цьому Верховний суд скасував призначений Развозжаєву штраф у 150 тисяч рублів.

Влітку 2014 року Мосміськсуд визнав Развозжаєва і Удальцова винними в організації масових заворушень на Болотній площі. Також суд встановив, що опозиціонери хотіли провести такі акції в інших регіонах Росії.

Нагадаємо, в жовтні 2012 року Развозжаєв був викрадений російськими спецслужбами в Києві, де він мав намір просити політичного притулку.