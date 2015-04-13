У Забайкальському краї Росії горять військові склади, місцева влада повідомляє про вибухи - ЗМІ

12:46, 13 квітня 2015
Світ
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У Росії пожежа через підпал сухої трави в Забайкальському краї перекинулась на склади Міноборони, представники адміністрації селища повідомляють про вибухи.

/ Flickr, Nicolas Emmanuel-Emile

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на силові структури регіону.

"В результаті підпалу сухої трави відбувся перехід природної пожежі на склади однієї з військових частин", - сказав співрозмовник агентства.

Попередньо постраждалих немає. До ліквідації пожежі залучено два пожежних потяги, приведений в готовність вертоліт Мі-8.

За словами представників адміністрації селища, чути вибухи.

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"Пожежа на території бази є. Жителі налякані, паніка. Люди виїжджають з селища, жителям сказано, щоб підготували речі й документи", - сказали в місцевій адміністрації.

За попередніми даними, на складі зберігаються ракетниці, гранати від підствольного гранатомета.

У свою чергу Міноборони РФ спростовує дані про спалах складських приміщень.

"Ніяких вибухів боєприпасів немає. Територія складських приміщень обвалована, загрози їх загоряння немає", - сказав ТАСС представник відомства.

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