Експерт: Влада РФ прекрасно знала про високу небезпеку масштабних пожеж у Хакасії

Про це повідомляє Росбалт.

"Коли трапляються людські жертви через традиційний пал трави, це абсолютно ненормальна ситуація. Підпал сухої торішньої трави в республіці Хакасії відбувається щорічно. Цього разу сильний вітер призвів до масштабної трагедії, якої могло не статися, якби заздалегідь було вжито необхідних заходів на федеральному і регіональному рівнях", - заявив Куксін.

За словами Куксіна, регіональна влада чудово знала, що традиція весняних підпалів трави в Хакасії дуже сильна: люди займаються прибиранням і підпалюють траву не тільки навколо своїх ділянок, але і на кладовищах і полях. Посилення вітру і сонячна погода повинні були насторожити місцеву владу. Тому превентивні заходи необхідно було прийняти заздалегідь.

"Ситуація була прогнозована, про неї говорили не перший рік і громадські організації, і державні структури", - заявив керівник протипожежної програми "Грінпіс".

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Куксін назвав заходи запобігання масштабних пожеж: на федеральному рівні визнати проблему безконтрольного випалювання і вчасно вводити інструменти, які давно працюють - це особливий протипожежний режим і режим НС.

У Хакасії сьогодні оголошено день жалоби за загиблими в результаті страшних пожеж, що охопили регіон. За даними Слідчого комітету Росії, вогняна стихія забрала життя 23 людей, майже 500 місцевих жителів потрапили до лікарні з опіками та отруєннями чадним газом. Полум'я знищило майже 1300 будинків.