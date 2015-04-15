Обама викреслив Кубу зі списку країн, що підтримують тероризм

Як повідомляє канцелярія Білого дому, президент вніс своє подання в Конгрес, передає Росбалт.

Обама ухвалив остаточне рішення, ознайомившись із доповіддю Держдепартаменту.

Читайте такожОбама виступив за скасування санкцій проти Куби

Після формального виключення Куби з вашингтонського списку залишаться лише три держави - Іран, Сирія і Судан.

З грудня в американо-кубинських відносинах намітилося наймасштабніше потепління за більш ніж півстоліття.