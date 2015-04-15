Обама викреслив Кубу зі списку країн, що підтримують тероризм
01:36, 15 квітня 2015Світ
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Президент США Барак Обама прийняв рішення про виключення Куби зі списку держав-поплічників тероризму за версією США
REUTERS
Як повідомляє канцелярія Білого дому, президент вніс своє подання в Конгрес, передає Росбалт.
Обама ухвалив остаточне рішення, ознайомившись із доповіддю Держдепартаменту.
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Після формального виключення Куби з вашингтонського списку залишаться лише три держави - Іран, Сирія і Судан.
З грудня в американо-кубинських відносинах намітилося наймасштабніше потепління за більш ніж півстоліття.
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