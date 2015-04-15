У Хіросімі ледь не розбився "Аеробус" із 81 пасажиром
04:06, 15 квітня 2015Світ
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Десятки людей на борту Аеробуса А320 дістали поранення, коли літак намагався сісти в аеропорту Хіросіми.
У Хіросімі ледь не розбився "Аеробус" із 81 людиною / ТСН
Лайнер, що виконував рейс із Сеула, зачепив посадкову смугу і викотився за її межі, повідомляє ТСН.
На облавку була 81 людина – пасажири й екіпаж. Евакуювати їх довелося за допомогою надувного трапа.
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Потерпілі, на щастя, зазнали незначних травм.
Що саме призвело до надзвичайної події – наразі не відомо.
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