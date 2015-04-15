Відповідальних за гасіння пожеж у Забайкаллі звинуватили в недбалості

Виконуючий обов'язки керівника лісової служби Забайкальського краю і чиновники крайового уряду, відповідальні за гасіння лісових пожеж, стали фігурантами кримінальної справи про недбалість, повідомляє Дождь з посиланням на регіональну прокуратуру.

В ході перевірки додержання законодавства про охорону і захист лісів населених пунктів від пожеж прокуратура врахувала понад 250 згорілих житлових будинків і дачних будівель. У повідомленні йдеться про «тривале невиконання органами державної влади краю обов'язки щодо належного виконання повноважень у сфері лісових відносин, формування необхідного запасу сил та засобів для гасіння пожеж, а також захисту населених пунктів від пожеж, ліквідації надзвичайних ситуацій».

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Матеріали перевірки були направлені в регіональне управління СК, яке порушило кримінальну справу за частиною 1 статті 293 КК (недбалість).

Поширення лісових пожеж у Забайкальському краї почалося ще в березні, однак до середини квітня шквалистий вітер дозволив вогню перекинутися на житлові будинки та дачні кооперативи відразу в кількох районах регіону. За останніми даними крайової адміністрації, всього постраждали понад 21 тисячу людей, були знищені майже 500 житлових будинків і дачних споруд. На всій території краю діє режим надзвичайної ситуації.