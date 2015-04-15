Росіяни рятувалися від пожеж у Забайкаллі через полум'я на трасі і на палаючих машинах (відео)

Під час евакуації людям доводилося в буквальному сенсі пробиратися крізь вогонь, який підступив до самої дороги. Машини їхали з включеними аварійними вогнями - видимість на дорозі була практично нульова.

При цьому температура повітря була настільки високою, а вогонь був так близько, що розпечені машини загорялися прямо на ходу.

Читайте такожЛісові пожежі з Росії перекинулися на територію Китаю - ЗМІ

Раніше повідомлялося, що поширення лісових пожеж в Забайкальському краї почалося ще в березні, однак до середини квітня шквальний вітер дозволив вогню перекинутися на житлові будинки та дачні кооперативи відразу в кількох районах регіону.

За останніми даними крайової адміністрації, всього постраждали понад 21 тисячі людей, були знищені майже 500 житлових будинків і дачних споруд. На всій території краю діє режим надзвичайної ситуації.