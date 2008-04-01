Кабінет міністрів Молдови (список)

Парламент Молдови затвердив Зінаїду Гречану (фото) на посаді прем`єр-міністра і висловив вотум довіри сформованому нею урядові.

У нового прем`єр-міністра буде три заступники.

Першим віце-прем`єр-міністром, міністром економіки та торгівлі затверджений Ігор Додон, який в попередньому кабінеті міністрів також очолював Мінекономторговлі.

Свої посади в новому уряді зберегли також:

віце-прем`єр Віктор Степанюк

віце-прем`єр, міністр закордонних справ і європейської інтеграції Андрій Стратан

міністр сільського господарства і харчової промисловості Анатолій Городенко

міністр транспорту і дорожнього господарства Василь Урсу

міністр екології і природних ресурсів Віолета Іванова

міністр соціального захисту, сім`ї і дитини Галина Балмош

міністр культури Артур Козма

міністр юстиції Віталій Пирлог

міністр оборони Віталій Врабіє

міністр реінтеграції Василь Шова

міністр місцевого публічного управління Валентин Гузнак.

Новим міністром фінансів Молдови призначена Маріана Дурлештяну, яка раніше працювала заступником міністра фінансів, а потім була переведена на дипломатичну службу і обіймала посаду посла Молдови у Великобританії.

Новим міністром охорони здоров`я стала Лариса Катринич, яка раніше очолювала Національний Центр переливання крові країни, а згодом була призначена заступником міністра охорони здоров`я.

Міністерство внутрішніх справ очолив Валентин Межинський, який раніше керував Центром по боротьбі з економічними злочинами і корупцією.

Міністром інформаційного розвитку став Павло Бучацький, який був раніше заступником голови названого відомства.

Міністром освіти і молоді затверджена Лариса Шавга.

Створене в структурі нинішнього кабінету міністрів нове міністерство будівництва і розвитку територій очолив Володимир Балдович, який раніше керував однойменним агентством.

За матеріалами РосБізнесКонсалтинг