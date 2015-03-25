ЗМІ: У літаку A320 летіли громадяни Аргентини, Колумбії, США, Мексики

Про це повідомляє газета ABC з посиланням на свої джерела в барселонському аеропорту Ель-Прат.

Згідно з твердженням газети, родичі підтвердили, що ці люди летіли нещасливим рейсом. Раніше Germanwings повідомляла, що на борту були 67 громадян Німеччини. Серед загиблих газета називає 47 громадян Іспанії, передає РИА Новости.

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Airbus A320 бюджетної авіакомпанії Germanwings у вівторок вдень розбився у важкодоступному районі Альп. Влада Франції заявила, що жертвами аварії Airbus стали всі без винятку 150 осіб, які перебували на борту. Президент Франції Франсуа Олланд повідомив, що серед пасажирів були громадяни Німеччини, Іспанії та Туреччини.