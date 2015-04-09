Влада Китаю почала стежити за своїми туристами за кордоном

Про це йдеться у заяві Китайської національної туристської адміністрації (КНТА), пише Lenta.ru.

"Відомство буде виявляти випадки, коли китайці за кордоном порушують порядок у громадському транспорті, пошкоджують пам'ятники, ігнорують звичаї місцевого населення, користуються послугами повій і беруть участь в азартних іграх. Інформація про такі інциденти буде передаватися в правоохоронні органи КНР, а також до митної, прикордонної служби Китаю і банки", - йдеться у повідомленні.

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Також зазначається, що до туристів, які поводитимуться не належним чином, будуть застосовуватися "суворі заходи", проте, яке саме покарання на них чекає, не уточнюється.

У вересні 2014 року голова Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін закликав співгромадян при поїздках за кордон не смітити, не їсти локшину швидкого приготування і не псувати коралові рифи.

У жовтні 2013 року уряд країни випустив путівник цивілізованого туризму. У ньому говориться, що китайцям, які виїжджають за кордон, заборонено колупатися в носі в громадських місцях, справляти нужду в басейні та красти з літака рятувальні жилети.