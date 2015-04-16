Засновниця телеканалу "Дождь": у Росії є свобода слова

У Росії є свобода слова. Про це в інтерв'ю журналу "Новое время" заявила засновниця і гендиректор телеканалу "Дождь" Наталія Синдєєва.

"Напевно, скажу не дуже популярну в Україні річ, але в Росії є свобода слова. Я думаю, що просто власники ЗМІ зважують всі за і проти", - зазначила вона.

Синдєєва підкреслює, що в інтернеті "все відкрито" - "питання в тому, наскільки ти хочеш шукати".

За її словами, "Дождь" у поточній політичній ситуації став оплотом здорового глузду.

"Ми для людей, які намагаються зберегти адекватність, у яких не промиті мізки федеральним ефіром і які намагаються аналізувати ситуацію", - говорить Синдєєва.

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На запитання журналіста щодо становища "Дождя" у РФ Синдєєва зазначає, що це питання їй задають вже три роки, і не тільки в Україні:

"Якщо говорити про політичний тиск, то прямого впливу останні кілька місяців, тьху-тьху-тьху, немає. Більше того, нам повернули можливість заробляти на рекламі. А ми самі навчилися жити на гроші передплатників - на сьогоднішній день ми фінансуємося більшою мірою глядачами і меншою - рекламодавцями".

У той же час, за словами Синдєєвої, щоразу, коли "Дождь" відключали від кабельних мереж або виселяли з офісу, у телеканала спостерігався сплеск продажів підписки.

"Глядачу потрібен цей контент. Це найчистіша схема для медіа як для бізнесу, тому що це не рекламодавець, що купує умовну аудиторію, а людина, яка платить за те, що ти робиш. Для нас це стимул добре працювати", - додає вона.

При цьому, визнає Синдєєва, на самому початку вона не задумувала канал як суспільно-політичний: "Ми хотіли повернути до телевізора думаючих людей. Ми їх повернули, а вони сказали: "дайте нам новини та альтернативну точку зору".

Повний текст інтерв'ю Наталії Синдєєвої читайте у випуску журналу "Новое время" 17 квітня.