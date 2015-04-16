Постачання С-300 в Іран «є стримувальним фактором» - Путін

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це він сказав під час спілкування з росіянами в прямому ефірі державних каналів.

«Ми вважаємо, що в умовах, що складаються в регіоні, особливо у зв'язку з подіями в Ємені, поставки зброї такого роду є стримуючим фактором», - сказав Путін.

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При цьому він наголосив, що іранські партнери демонструють більшу гнучкість і явне бажання досягнути компромісу щодо цієї іранської ядерної програми. Путін вважає, що Іран необхідно заохочувати за таку позицію. За його словами, до списку санкцій ООН такі комплекси не входять.

«Якщо хтось побоюється, що ми приступили до скасування санкцій, то, мабуть, наші колеги не знають, що до списку санкцій ООН поставка таких систем не входить. Ми призупинили виконання цього контракту винятково в односторонньому порядку і тепер, коли просування на іранському ядерному треку позитивне, ми не бачимо підстав тримати це в забороні», - сказав Путін.

«Що стосується списку санкцій, передбаченого відповідною резолюцією ООН, то там ми, звичайно, будемо діяти з нашими партнерами заодно, і ми завжди так робили і, наголошую, ми зробили великий вклад у врегулювання іранської ядерної проблеми», - додав президент РФ.

Путін вважає, що поставки С-300 в Іран «абсолютно не загрожують Ізраїлю», оскільки це оборонна зброя.

Як повідомляв УНІАН, Саудівська Аравія і створена нею коаліція з 26 березня почали військову операцію в Ємені. Армії Саудівської Аравії та інших країн завдають повітряних ударів по позиціях шиїтського повстанського угруповання Хуті в Ємені, наступ якого змусив президента Ємену втекти з країни.

13 квітня президент РФ Путін підписав указ, яким зняв заборону на постачання зенітних ракетних систем С-300 в Іран.

У 2005 році Росія домовилась з Іраном про постачання щонайменше п'яти зенітно-ракетних систем середнього радіусу дії С-300 ПМУ-1 на суму понад 800 млн дол. У разі невиконання контракту передбачалася виплата неустойки у розмірі 300-400 млн доларів. У вересні 2010 р тодішній глава держави Дмитро Медведєв ввів заборону на постачання Ірану С-300 відповідно до резолюції Ради безпеки ООН, яка обмежує постачання Ірану сучасних озброєнь. Росія повернула Ірану перераховані раніше як попередню оплату кошти в розмірі 166,8 млн дол.

США неодноразово заявляли про неприйнятність поставок в Іран комплексів С-300.