Путін заявив, що нікому не рекомендує вважати Росію ворогом

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Путін сказав у ході спілкування з росіянами в прямому ефірі державних каналів.

«Ми нікого ворогами не вважаємо і не рекомендуємо нікому вважати нас своїми ворогами», - сказав Путін.

При цьому він заявив, що РФ «воювати ні з ким не збирається, але зміцнюватиме, безперечно, свою обороноздатність якраз для того, щоб ні в кого не виникало жодного бажання воювати з Росією».

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«Я у цьому зв'язку нагадаю слова Олександра III, нашого імператора, який сказав, що у Росії є тільки два союзники: армія і військово-морський флот. І в настанові своєму синові пізніше говорив, що нашої величезності всі бояться. Це, до речі, теж має під собою певні підстави», - зазначив президент Росії.

За його словами, загрози для РФ на сьогодні є тероризм, ксенофобія, організована злочинність. Путін нагадав, що в світі багато країн борються з цими загрозами.

«У нас є дуже добрі відносини в рамках різних об'єднань - наприклад, це об'єднання, яке було створено не так давно, але розвивається досить успішно: це об'єднання, до якого входять Бразилія, Росія, Індія, Китай і Південна Африка, - БРІКС воно називається, абревіатура така. Є Шанхайська організація співробітництва», - сказав Путін.

«Це не військові організації, але це наші друзі, з якими ми дуже тісно працюємо і розвиваємо відносини. І нарешті, у нас є Організація Договору про колективну безпеку. Це вже військово-політичний союз: це колишні республіки Радянського Союзу, з якими у нас дуже близькі, надійні, союзницькі відносини і є взаємні зобов'язання, в тому числі і у військовій сфері», - додав він.