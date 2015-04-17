У Мадриді затриманий колишній віце-прем'єр Іспанії

Про це повідомило іспанське телебачення, пише ТАСС.

Затриманню передувала чотиригодинний обшук в будинку Рато.

Слідчі заходи проводяться в його офісі, потім буде ще один обшук - у другому будинку.

Заходи прийняті судовими органами після того, як столична прокуратура звинуватила колишнього високопоставленого чиновника в ухиленні від сплати податків, відмиванні грошей і незаконному привласненні майна.

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В середу іспанська газета El Pais з посиланням на податкові органи опублікувала інформацію про те, що Рато вдався до оголошеної урядом податкової амністії для того, щоб вивести з тіні капітали сумнівного походження. Це викликало гостру полеміку в політичних колах королівства і змусило правоохоронні органи вдатися до обшуків і затримання колишнього віце-прем'єра.