У Мадриді затриманий колишній віце-прем'єр Іспанії
У Мадриді затриманий колишній віце-прем'єр іспанського уряду, директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду і президент банку Bankia Родріго Рато.
Про це повідомило іспанське телебачення, пише ТАСС.
Затриманню передувала чотиригодинний обшук в будинку Рато.
Слідчі заходи проводяться в його офісі, потім буде ще один обшук - у другому будинку.
Заходи прийняті судовими органами після того, як столична прокуратура звинуватила колишнього високопоставленого чиновника в ухиленні від сплати податків, відмиванні грошей і незаконному привласненні майна.
Читайте такожІспанія вперше розмістила папери під негативну прибутковість
В середу іспанська газета El Pais з посиланням на податкові органи опублікувала інформацію про те, що Рато вдався до оголошеної урядом податкової амністії для того, щоб вивести з тіні капітали сумнівного походження. Це викликало гостру полеміку в політичних колах королівства і змусило правоохоронні органи вдатися до обшуків і затримання колишнього віце-прем'єра.